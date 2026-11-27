С 5 декабря проезд для легковушек подешевеет на 24 маршрутах ЗСД в Петербурге

На ЗСД в Петербурге снизят стоимость проезда для легковых машин с транспондером С 5 декабря проезд для легковушек подешевеет на 24 маршрутах ЗСД в Петербурге

Москва27 ноя Вести.В Санкт-Петербурге с 5 декабря подешевеет проезд по 24 маршрутам Западного скоростного диаметра для легковых машин с транспондером. Об этом сообщила пресс-служба администрации города на сайте.

Отмечается, что сезонное снижение тарифов на ЗСД вводится впервые. Так магистраль станет доступнее для большинства автомобилистов. Сколько продлится период скидок, определят по востребованности маршрутов.

Более чем на 50 процентов подешевеют поездки в обе стороны от южного выезда с КАД до Благодатной улицы и набережной Екатерингофки, от Шкиперского протока и набережной Макарова до Шуваловского проспекта, а также от Богатырского и Шуваловского проспектов до северного участка КАД. На 30 процентов и больше - от набережной Екатерингофки до Богатырского проспекта, от Шуваловского проспекта до Нового шоссе и Белоострова. Ряд односторонних маршрутов станет дешевле минимум на 15 процентов.

ЗСД - один из ключевых элементов создаваемого нами каркаса скоростных магистралей Петербурга. Задача городского правительства - достичь таких договоренностей с инвестором, чтобы трассы полностью выполняли свою социальную функцию и служили максимально возможному числу петербургских автомобилистов подчеркнул губернатор Александр Беглов

Для небольших грузовиков и микроавтобусов тарифы не изменятся, а водители грузовиков и трехосных автобусов заплатят больше с учетом воздействия этих видов транспорта на дорожное покрытие. Кроме того, изменится тариф для тяжелого коммерческого транспорта, который платит банковской картой или наличными. Правда, в настоящее время так поступают лишь около 4 процентов пользователей ЗСД.

Западный скоростной диаметр – одна из самых востребованных магистралей страны: за сутки на ней фиксируется порядка 300 тысяч поездок, порядка 90 процентов потока составляют легковые машины.