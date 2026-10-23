Экс-актрисе порнофильмов Ольге Мур грозит до шести лет колонии

На актрису порнофильмов Ольгу Мур возбудили уголовное дело Экс-актрисе порнофильмов Ольге Мур грозит до шести лет колонии

Москва23 окт Вести.В Москве Мещанский суд зарегистрировал уголовное дело против бывшей порноактрисы и блогера Ольги Мур (настоящая фамилия – Зубкова). Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает "КП".

Женщине предъявлено обвинение по статье "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет" сообщил источник

Зубковой грозит срок до 6 лет лишения свободы, а также запрет на определенные виды деятельности до 15 лет.

Слушание будет проходить 28 октября, сейчас Зубкова находится под подпиской о невыезде.

По имеющей информации, обвиняемая получила юридическое образование, около восьми лет работала по специальности, а затем открыла салон красоты и запустила собственные интернет-проекты. В 2025 году стала сниматься в контенте для взрослых.