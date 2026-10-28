Ольга Мур признала вину по делу о распространении порноматериалов

Модель Ольга Мур признала вину за распространение порнографии Ольга Мур признала вину по делу о распространении порноматериалов

Москва28 окт Вести.Модель Ольга Зубкова (известная как Ольга Мур) признала вину по уголовному делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, передает РИА Новости.

Рассмотрение дела началось в Мещанском суде Москвы в закрытом режиме. Заседание отложили до 19 ноября. Адвокаты подсудимой воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

Как передает Life, перед началом слушаний Зубкова заявила, что ей не хватило ответственности, чтобы не допустить нарушения закона, и выразила надежду на снисхождение суда.

После выхода из здания суда женщина всплакнула и обвинила бывшую возлюбленную музыканта Паши Техника в подаче заявления в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что на актрису порнофильмов Ольгу Мур возбудили уголовное дело.