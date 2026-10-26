Экс-девушка Паши Техника заключила досудебное соглашение по делу о порнографии Бывшая девушка Паши Техника признала вину и заключила досудебное соглашение

Москва26 окт Вести.Тина Романова, известная как Кристина Лекси и бывшая возлюбленная Паши Техника, пошла на сделку со следствием по делу о распространении порнографии и полностью признала вину. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Отмечается, что Романова оформила явку с повинной, подробно рассказала о содеянном и дала признательные показания.

(Романова - ред.) написала явку с повинной, полностью призналась в совершенном преступлении, давала подробные признательные показания, а в настоящее время с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве говорится в публикации

Романову обвиняют по части 3 статьи 242 УК РФ - незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц через интернет. Максимальное наказание по этой статье – до шести лет колонии.

Романова была в отношениях с музыкантом Пашей Техником, который умер в Таиланде из-за передозировки наркотиков в апреле 2025 года. За несколько дней до смерти он признался девушке в любви со сцены на концерте в Петербурге.