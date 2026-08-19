Мосгорсуд признал законным арест Тины Романовой по делу о порнографии

Мосгорсуд подтвердил решение райсуда об аресте бывшей девушки Паши Техника Мосгорсуд признал законным арест Тины Романовой по делу о порнографии

Москва19 авг Вести.Мосгорсуд признал законным арест Тины Романовой (известна также как Кристина Лекси), которая в свое время состояла в романтических отношениях с ныне покойным рэпером Пашей Техником, сообщает пресс-службы столичных судов общей юрисдикции в мессенджере MAX.

Апелляционная инстанция Московского городского суда 19 августа 2026 года оставила без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании в отношении Романовой Тины Мурадовны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 28 августа 2026 года говорится в публикации

Романова обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета.

Паша Техник умер в апреле прошлого года в Таиланде от передозировки наркотиков.