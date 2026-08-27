Москва27 авг Вести.Бывшей девушке рэпера Паши Техника, блогеру и модели Кристине Лекси (наст. имя — Тина Романова) продлен срок содержания под стражей до 28 октября. Об этом сообщила объединенная пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.

Она обвиняется в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц с использованием интернета (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

Мещанский районный суд … удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 28 октября … в отношении Романовой Тины Мурадовны говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере МАХ

Блогерша была задержана, а затем и арестована, в мае 2026 года. По сообщению многих СМИ, она занималась эскортом.

Романова состояла в романтических отношениях с Пашей Техником, который скончался в Таиланде 4 апреля 2025 года от септического шока, развившегося на фоне тяжелой бактериальной пневмонии.