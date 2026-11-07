Порноактрисе Полине Сиговой грозит 6 лет за изготовление контента для взрослых

В Москве завели уголовное дело на порноактрису Полину Сигову Порноактрисе Полине Сиговой грозит 6 лет за изготовление контента для взрослых

Москва7 ноя Вести.На порноактрису Полину Сигову в Москве завели уголовное дело. Как передает SHOT, ее подозревают в незаконном изготовлении запрещенного контента для взрослых.

По имеющимся данным, в августе 33‑летняя Полина Сигова была задержана и отправлена под домашний арест, который дважды продляли. Предварительно известно, что женщина продавала в закрытых каналах пикантные видео. Осенью показания на Полину дала бывшая девушка Паши Техника Кристина Лекси, которая согласилась сотрудничать со следствием.

Несмотря на меру пресечения, Сигова под псевдонимом Melani Vice продолжает пользоваться соцсетями и размещает разный контент.

Кристину Лекси уже обвинила в своих проблемах еще одна порноактриса. Ольга Мур заявила, что уголовное дело на нее завели именно из‑за заявления Лекси, сделанное из зависти и конфликта. Мур свою вину полностью признала.