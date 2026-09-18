На Алтае байкер из Новосибирска пострадал при столкновении с теленком

На Алтае теленок выбежал на трассу под колеса байкера, мужчина пострадал На Алтае байкер из Новосибирска пострадал при столкновении с теленком

Москва18 сен Вести.Вблизи села Шебалино 33-летний житель Новосибирска на мотоцикле Honda Rebel столкнулся с теленком, который выбежал на проезжую часть прямо перед транспортом. В результате байкера доставили в больницу с ссадинами и ушибами, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Теленок получил несовместимые с жизнью травмы.

Собранные автоинспекторами административные материалы переданы в Администрацию Шебалинского района с целью установления личности владельца животного и привлечения его к ответственности за бесконтрольный выпас скота отмечается в сообщении в MAX

Животное было без бирок и тавро.