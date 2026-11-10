На Чукотке ищут подростка, ушедшего из отделения психиатрической больницы

На Чукотке ведутся поиски подростка, ушедшего из отделения психбольницы На Чукотке ищут подростка, ушедшего из отделения психиатрической больницы

Москва10 ноя Вести.На Чукотке начались поиски подростка, который ушел из детского психиатрического отделения окружной больницы в Анадыре, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел 10 ноября примерно в 12.20 по местному времени (3.20 мск). Андрей Ф. 2013 года рождения ушел в неизвестном направлении.

У мальчика славянская внешность, волосы светло-русые, рост 165-170 см. Был одет не по погоде: черная футболка с принтом, лосины в обтяжку говорится в сообщении

В администрации обратились ко всем, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, незамедлительно сообщить в полицию.