Москва10 нояВести.На Чукотке начались поиски подростка, который ушел из детского психиатрического отделения окружной больницы в Анадыре, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Инцидент произошел 10 ноября примерно в 12.20 по местному времени (3.20 мск). Андрей Ф. 2013 года рождения ушел в неизвестном направлении.
У мальчика славянская внешность, волосы светло-русые, рост 165-170 см. Был одет не по погоде: черная футболка с принтом, лосины в обтяжкуговорится в сообщении
В администрации обратились ко всем, кто видел ребенка или знает, где он может находиться, незамедлительно сообщить в полицию.