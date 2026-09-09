Москва9 сенВести.Несколько человек пострадали в результате взрыва на гидроэлектростанции в кантоне Тичино на юге Швейцарии. Об этом сообщил портал 20Minutes.
По информации журналистов, инцидент произошел в 10.00 по местному времени (11:00 мск).
На гидроэлектростанции Ритом, расположенной в Пьотте (кантон Тичино), произошел взрыв. По предварительной информации, несколько человек пострадалиговорится в публикации
Кроме того, согласно информации портала, в результате взрыва частично обрушилась конструкция.
Причины инцидента в настоящий момент устанавливаются.