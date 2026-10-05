На Камчатке 7 октября включат сирены и громкоговорители Проверка систем оповещения пройдет 7 октября на Камчатке

Москва5 окт Вести.Плановая проверка систем оповещения населения пройдет в регионах РФ 7 октября, напомнила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю в мессенджере МАХ.

На Камчатке громкоговорители заработают в 10.40 по местному времени. В 10.43 произойдет перехват радио- и телеканалов. Информация также будет доступна в мобильном приложении "МЧС России" написали в ведомстве

Там также рассказали, что при звуках сирены нужно сохранять спокойствие и включить любой доступный канал информации – ТВ или радио – и прослушать информационное сообщение.