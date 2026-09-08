Москва8 сенВести.Автобус-экспресс №101к начнет курсировать между Петропавловском-Камчатским и Елизово по будням в 14 сентября, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в мессенджере МАХ.
Путь следования автобусов по маршруту с Елизово в сторону Петропавловска-Камчатского будет проходить по объездной федеральной дороге без промежуточных остановок через Силуэт до разворотной площадки центрального рынка (КП)отметили в пресс-службе
Уточняется, что автобус, следующий в обратном направлении, будет следовать с разворотной площадки центрального рынка и останавливаться для посадки пассажиров на Силуэте и у торгового центра "Фамилион".
Проезд по маршруту будет стоить 190 рублей.
Одновременно будет скорректирован график движения по маршруту № 104к.