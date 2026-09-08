На Камчатке с 14 сентября запустят экспресс Петропавловск-Камчатский – Елизово Экспресс Петропавловск – Елизово с двумя остановками запустят 14 сентября

Москва8 сен Вести.Автобус-экспресс №101к начнет курсировать между Петропавловском-Камчатским и Елизово по будням в 14 сентября, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края в мессенджере МАХ.

Путь следования автобусов по маршруту с Елизово в сторону Петропавловска-Камчатского будет проходить по объездной федеральной дороге без промежуточных остановок через Силуэт до разворотной площадки центрального рынка (КП) отметили в пресс-службе

Уточняется, что автобус, следующий в обратном направлении, будет следовать с разворотной площадки центрального рынка и останавливаться для посадки пассажиров на Силуэте и у торгового центра "Фамилион".

Проезд по маршруту будет стоить 190 рублей.

Одновременно будет скорректирован график движения по маршруту № 104к.