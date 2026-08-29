Москва29 авгВести.Власти китайского острова Хайнань предостерегли туристов от драк с обезьянами и рекомендовали не заходить глубоко в тропические леса.
В местном управлении по туризму подчеркнули, что Хайнань является безопасным направлением для отдыха.
Не следует вступать в конфликт или драться с обезьянами в туристических зонахсказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту, телевещанию провинции Хайнань
По имеющимся данным, пока еще не было зафиксировано ни одного случая, связанного с нападением диких животных на отдыхающих людей.
До настоящего времени мы ни разу не получали сообщений о том, что иностранные туристы подвергались риску из-за диких животныхсообщили агентству
Ранее биолог Иван Затевахин объяснил почему обезьяны не могут разговаривать.