Власти китайского Хайнаня призвали туристов не драться с обезьянами

На Хайнане призвали туристов не драться с обезьянами Власти китайского Хайнаня призвали туристов не драться с обезьянами

Москва29 авг Вести.Власти китайского острова Хайнань предостерегли туристов от драк с обезьянами и рекомендовали не заходить глубоко в тропические леса.

В местном управлении по туризму подчеркнули, что Хайнань является безопасным направлением для отдыха.

Не следует вступать в конфликт или драться с обезьянами в туристических зонах сказали РИА Новости в управлении по туризму культуре, спорту, телевещанию провинции Хайнань

По имеющимся данным, пока еще не было зафиксировано ни одного случая, связанного с нападением диких животных на отдыхающих людей.

До настоящего времени мы ни разу не получали сообщений о том, что иностранные туристы подвергались риску из-за диких животных сообщили агентству

Ранее биолог Иван Затевахин объяснил почему обезьяны не могут разговаривать.