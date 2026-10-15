Парашютист приземлился на крышу частного дома в Астраханской области

На крышу дома в Астраханской области приземлился парашютист Парашютист приземлился на крышу частного дома в Астраханской области

Москва15 окт Вести.На крышу коттеджа в Астраханской области приземлился человек с парашютом, сообщает BAZA.

Хозяин коттеджа спокойно смотрел телевизор, но вдруг услышал шум. Вышел проверить, а на крыше сидит незнакомец, вокруг свисают стропы, а внизу лежит парашют пишет паблик

Незваный гость, который представился Ильясом, очень извинялся за незапланированную посадку и просил стремянку, чтобы спуститься.

Хозяин дома пожалел незадачливого летуна и вызвал специалистов. Они помогли снять мужчину с крыши.