Москва15 октВести.На крышу коттеджа в Астраханской области приземлился человек с парашютом, сообщает BAZA.
Хозяин коттеджа спокойно смотрел телевизор, но вдруг услышал шум. Вышел проверить, а на крыше сидит незнакомец, вокруг свисают стропы, а внизу лежит парашютпишет паблик
Незваный гость, который представился Ильясом, очень извинялся за незапланированную посадку и просил стремянку, чтобы спуститься.
Хозяин дома пожалел незадачливого летуна и вызвал специалистов. Они помогли снять мужчину с крыши.