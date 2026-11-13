Суд смягчил наказание полковнику полиции, стрелявшему на автомойке в Армавире

На Кубани отменили приговор полицейскому, стрелявшему в водителя на автомойке Суд смягчил наказание полковнику полиции, стрелявшему на автомойке в Армавире

Москва13 ноя Вести.На Кубани отменили приговор и смягчили наказание полковнику полиции, стрелявшему в водителя на автомойке в Армавире. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Согласно публикации, бывшему начальнику уголовного розыска Александру Грашкову, которого ранее приговорили к полутора годам колонии, теперь назначили исправительные работы. Такое решение принял краевой суд, посчитав действия полицейского "ответной реакцией".

Решение не устроило семью пострадавшего и прокуратуру – они обжаловали приговор. Дело рассмотрят еще раз.