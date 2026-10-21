Житель Амурской области получил трое суток ареста за неповиновение полиции Водитель из Приамурья проведет три дня в изоляторе за неповиновение полиции

Москва21 окт Вести.Суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении жителя Амурской области, оказавшего неповиновение законному требованию полицейских, ему назначено трое суток ареста, сообщается в MAX-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Установлено, что 19 октября 2026 года водитель автомобиля недалеко от села Васильки Ромненского района не выполнил неоднократные требования полицейских остановить транспортное средство. Стражи порядка приехали в село на служебной машине для проверки информации о незаконном обороте наркотиков. Ими был замечен автомобиль. После просьбы водителя выйти он начал сдавать назад. Полицейские применили табельное оружие, трижды выстрелив в воздух. Автомобиль остановился, водитель признал вину частично. По его словам, он отъехал назад, чтобы пропустить полицейскую машину, и остановился только после выстрелов.

Суд признал вину доказанной. Ему назначил трое суток административного ареста в ИВС говорится в сообщении

Смягчающим обстоятельством стало наличие у нарушителя несовершеннолетнего ребенка.