Житель Новорайчихинска арестован на пять суток за отказ проследовать за полицией

Житель Приамурья получил пять суток ареста за отказ подчиняться полиции Житель Новорайчихинска арестован на пять суток за отказ проследовать за полицией

Москва7 сен Вести.Пять суток ареста получил житель Новорайчихинска за отказ проследовать с полицейскими после ДТП, случившегося по его вине, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в поселке Новорайчихинск в сентябре. Виновный в ДТП водитель мотоцикла скрылся с места ДТП, однако вскоре был обнаружен сотрудниками полиции.

При попытке доставить нарушителя в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства М. было предъявлено законное требование проследовать с полицейскими. Мужчина ответил категорическим отказом: он оказал активное сопротивление, демонстративно размахивал руками, хватал сотрудников за форменную одежду и пытался скрыться, полностью игнорируя требования прекратить противоправные действия написали в пресс-службе

Фигурант признал вину в полном объеме. Суд назначил ему пять суток административного ареста.