Москва7 сенВести.Пять суток ареста получил житель Новорайчихинска за отказ проследовать с полицейскими после ДТП, случившегося по его вине, сообщила Объединенная пресс-служба судов Амурской области в мессенджере МАХ.
Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла в поселке Новорайчихинск в сентябре. Виновный в ДТП водитель мотоцикла скрылся с места ДТП, однако вскоре был обнаружен сотрудниками полиции.
При попытке доставить нарушителя в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства М. было предъявлено законное требование проследовать с полицейскими. Мужчина ответил категорическим отказом: он оказал активное сопротивление, демонстративно размахивал руками, хватал сотрудников за форменную одежду и пытался скрыться, полностью игнорируя требования прекратить противоправные действиянаписали в пресс-службе
Фигурант признал вину в полном объеме. Суд назначил ему пять суток административного ареста.