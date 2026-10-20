СК завершил дело о массовом отравлении детей в поезде Кисловодск – Тында

На Кубани завершено дело о массовом отравлении детей в поезде Кисловодск – Тында СК завершил дело о массовом отравлении детей в поезде Кисловодск – Тында

Москва20 окт Вести.В Краснодарском крае СК завершил расследование уголовного дела о массовом отравлении более возвращавшихся со спортивных сборов детей в поезде Кисловодск – Тында, перед судом предстанет директор вагона-ресторана. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Как установило следствие, в июле 2025 года во время следования поезда 35-летний директор вагона-ресторана нарушил санитарные нормы, в результате чего в готовое блюдо попали бактерии.

Зараженная еда была подана несовершеннолетним пассажирам, следовавшим в Самарскую область двумя организованными группами после учебно-тренировочных сборов. В результате более 40 детей были доставлены в медицинские учреждения Краснодарского края с пищевым отравлением говорится в сообщении

Фигуранту было предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление людей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.