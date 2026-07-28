Дело о массовом отравлении туристов чачей в Сочи вернули в прокуратуру

Суд вернул в прокуратуру дело об отравлении туристов чачей в Сочи Дело о массовом отравлении туристов чачей в Сочи вернули в прокуратуру

Москва28 июл Вести.Адлерский районный суд Сочи вернул в прокуратуру уголовное дело о массовом отравлении туристов чачей летом 2025 года, сообщает ТАСС из зала суда.

28 июля состоялось первое заседание по рассмотрению по существу уголовного дела, по которому проходят семь человек – Арарат Акопян, Олеся Пачалия, Севиндик Садаев, Шабан Шабанов, Мохамед Элтанбадави, Айман Омар Эльмадбули и Этери Цвижба.

Уголовное дело на основании п. 1. ч. 1 ст. 237 УПК РФ вернуть прокурору Сочи для устранения препятствий его рассмотрения судом сказал судья

Всем фигурантам вменяется производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности. Один из них также обвиняется в производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции без маркировки, совершенных в крупном размере.

Летом 2025 года в Сириусе задержали двух жительниц Краснодарского края, которые торговали суррогатным алкоголем под видом домашнего вина и чачи на рынке "Казачий". В результате его употребления, по предварительным данным, погибли не менее 10 человек. Было возбуждено уголовное дело. Рынок в Сириусе, где продавали нелегальный алкоголь, закрыли.