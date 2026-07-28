В Сочи двух организаторов джип-туров осудили за гибель туристов

Организаторы джип-туров в Сочи, где погибли двое туристов, получили до 3,5 лет В Сочи двух организаторов джип-туров осудили за гибель туристов

Москва28 июл Вести.Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор двум организаторам джип-тура летом 2025 года, в ходе которого погибли двое туристов, еще шестеро пострадали. Их признали виновными в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Суд установил, что в августе прошлого года Сергей Крбашян и Аркадий Кешешян организовали платные экскурсионные поездки на технически неисправном автомобиле УАЗ. Во время одной из таких поездок Крбашян на автодороге Солохаул – Дагомыс превысил скорость и врезался в дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров, в том числе несовершеннолетний, еще шесть человек получили телесные повреждения различной степени тяжести сказано в сообщении

Суд признал Крбашяна виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения. Ему назначено 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Кешешяна приговорили к 3 годам колонии общего режима, признав его виновным в оказании небезопасных услуг.

Приговор в законную силу не вступил.