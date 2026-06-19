На Кубани будут судить организаторов джипинг-экскурсий На Кубани осудят организаторов опасных развлечений на джипах

Москва19 июн Вести.Следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю завершили расследование уголовного дела об оказании небезопасных услуг в городе-курорте Сочи. Виновными признаны два местных жителя, сообщает информационный центр ведомства в MAX.

По материалам дела, в августе 2025 года 47-летний фигурант начал оказывать услуги "джипинга" - поездок на джипах с экскурсией. Своему 22-летнему знакомому он поручил управление автомобилем "УАЗ Патриот", причем в конструкцию машины были внесены изменения, запрещающие его эксплуатацию. Также водитель не обладал достаточным опытом и навыками вождения.

Утром 17 августа 2025 года при движении по пересеченной местности в районе села Красная Воля водитель потерял управление. Автомобиль опрокинулся.

В результате произошедшего семь пассажиров получили различные травмы, здоровью двух из которых был причинен тяжкий вред говорится в сообщении

Обвиняемые признали вину. Уголовное дело направлено в суд.