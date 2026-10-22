Москва22 октВести.В Краснодарском крае сотрудник железной дороги предстанет перед судом, допустивший пожар в электричке. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.
Инцидент произошел 22 сентября 2025 года на перегоне Деревянковка — Албаши. В электропоезде загорелась электропроводка и горючие элементы электрошкафа.
В результате полностью выгорели три вагона, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше 5 миллионов рублей. Пассажиры не пострадалиговорится в сообщении
Следствие установило, что железнодорожник, проводивший техобслуживание электрооборудования электропоезда, не проверил состояние и крепление проводов, не затянул ослабленные соединения и не выполнил другие обязательные операции.
Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.