Железнодорожник ответит в суде за сгоревшую на Кубани электричку

На Кубани будут судить железнодорожника по делу о пожаре в электричке Железнодорожник ответит в суде за сгоревшую на Кубани электричку

Москва22 окт Вести.В Краснодарском крае сотрудник железной дороги предстанет перед судом, допустивший пожар в электричке. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Инцидент произошел 22 сентября 2025 года на перегоне Деревянковка — Албаши. В электропоезде загорелась электропроводка и горючие элементы электрошкафа.

В результате полностью выгорели три вагона, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше 5 миллионов рублей. Пассажиры не пострадали говорится в сообщении

Следствие установило, что железнодорожник, проводивший техобслуживание электрооборудования электропоезда, не проверил состояние и крепление проводов, не затянул ослабленные соединения и не выполнил другие обязательные операции.

Ему предъявили обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.