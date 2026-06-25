Москва25 июн Вести.Российские космонавты в июле 2026 года проведут на Международной космической станции (МКС) эксперимент, в ходе которого будут выведены 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил. Речь идет о насекомых, предки которых появились на свет в условиях космоса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирину Огневу.

Будет две серии экспериментов – с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов – для этой линии поколение 24-25. Возвращение – 26 июля отметила она

Мух доставят на МКС на корабле "Союз МС-29" в рамках эксперимента "Цитомеханариум". Первые два поколения "космических" дрозофил были получены весной 2025 года.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС‑29" запланирован на 14 июля. В основной экипаж войдут российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон – его полет на МКС осуществляется по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США.