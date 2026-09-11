В Южно-Сахалинске при проведении земляных работ обнаружили противотанковую мину

На Сахалине взрывотехники обследовали противотанковую мину В Южно-Сахалинске при проведении земляных работ обнаружили противотанковую мину

Москва11 сен Вести.В Южно-Сахалинске специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Тайфун" управления Росгвардии по Сахалинской области обследовали боеприпас, обнаруженный во время проведения земляных работ, сообщается в MAX-канале Росгвардии Восточного округа.

В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, похожего на мину. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и организовали оцепление.

Инженер-взрывотехник ОМОН "Тайфун" установил, что это противотанковая мина ТМ-46 со следами сильной коррозии говорится в сообщении

Для уничтожения боеприпаса его передали специалистам Минобороны РФ.