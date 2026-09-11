Москва11 сенВести.В Южно-Сахалинске специалисты инженерно-технической группы ОМОН "Тайфун" управления Росгвардии по Сахалинской области обследовали боеприпас, обнаруженный во время проведения земляных работ, сообщается в MAX-канале Росгвардии Восточного округа.
В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, похожего на мину. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и организовали оцепление.
Инженер-взрывотехник ОМОН "Тайфун" установил, что это противотанковая мина ТМ-46 со следами сильной коррозииговорится в сообщении
Для уничтожения боеприпаса его передали специалистам Минобороны РФ.