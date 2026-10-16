На Северном обходе Калининграда открыли проезд по новому участку На новом участке Северного обхода Калининграда открыли техническое движение

Москва16 окт Вести.На Северном обходе Калининграда открыли техническое движение на отрезке от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск. Об этом информирует правительство Калининградской области на официальном сайте.

Реконструкция развязки длиной 1,57 километра завершена. Строительные работы велись с декабря 2023 года по октябрь 2026 года по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Проезд открыли 16 октября – в церемонии участвовал губернатор Алексей Беспрозванных.

После реконструкции пропускная способность дороги увеличилась в три раза: трассу расширили с двух до шести полос, а категорию подняли до IБ с расчетной скоростью 120 километров в час.

Сегодня мы открываем техническое движение по новой транспортной развязке Северного обхода Калининграда. До конца следующего года планируем соединить развязку с Советским проспектом - тогда Северный обход, строительство которого началось более десяти лет назад, будет полностью готов отметил Алексей Беспрозванных

Губернатор добавил, что основной транспортный поток направят в объезд, не пропуская через центр города, и это заметно снизит нагрузку на улицы Калининграда.

Главный объем работ пришелся на развязку с проспектом Победы: она включает четыре съезда и два кольцевых пересечения. Помимо этого, убрали три старых сооружения и возвели шесть новых, двухуровневую развязку и подземный пешеходный переход.

Реконструкция Северного обхода идет с января 2015 года. В настоящее время АО "ВАД" продолжает работы на следующем этапе - от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи длиной 4,4 километра. Их завершат в ноябре 2027 года, после чего более 23 километров объездной дороги сведут в единую шестиполосную магистраль.