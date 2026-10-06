На северо-западе России прогнозируют ливни и усиление ветра Синоптики предупредили жителей Петербурга о новом циклоне

Москва6 окт Вести.Дожди и усиление ветра прогнозируются в конце рабочей недели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Санкт-Петербурге сегодня дождливо, порывы юго-западного ветра могут достигать 18 м/с, а в акватории Финского залива и Ладожского Озера не исключены порывы до 20 м/с и более. Это может привести повышению уровню воды в Неве из-за ветрового нагона Максимальная температура в городе +12...+15 сказал Тишковец

Уже 7 октября погода улучшится, ветер начнет ослабевать, но столбики термометров уже не смогут подняться так высоко.

Следующий циклон подойдет к Северной столице в конце рабочей недели.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных метеоусловий не стали разводить мосты и рекомендовали воздержаться от посещения парков.