Москва10 нояВести.На железнодорожной станции Щербинка в Москве днем 10 ноября произошло ЧП: под грузовой поезд попал 11-летний мальчик, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в мессенджере MAX.
Прокуратура организовала проверку по факту травмирования зацепера на станции Щербинкаотмечается в публикации
На место происшествия выезжал московско-курский транспортный прокурор Антон Косьянов.
Ведется проверка исполнения требований безопасности движения железнодорожного транспорта.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По информации ряда СМИ, в результате аварии ребенку отрезало ногу.