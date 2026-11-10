Москва10 нояВести.На железнодорожной станции Щербинка в Москве днем 10 ноября произошло ЧП: под грузовой поезд попал 11-летний мальчик, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в мессенджере MAX.

Прокуратура организовала проверку по факту травмирования зацепера на станции Щербинка

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На место происшествия выезжал московско-курский транспортный прокурор Антон Косьянов.

Ведется проверка исполнения требований безопасности движения железнодорожного транспорта.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По информации ряда СМИ, в результате аварии ребенку отрезало ногу.