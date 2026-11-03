На Ставрополье неизвестные развесили на деревьях туши шакалов со снятыми шкурами SHOT: туши шакалов со снятыми шкурами развесили на деревьях на Ставрополье

Москва3 ноя Вести.В Ставропольском крае неизвестные развесили на деревьях туши шакалов со снятыми шкурами. Местные жители считают, что животных могли использовать для обрядов, власти заявляют, что зверей застрелили охотники. Об этом сообщает SHOT.

Около 10 туш нашли в лесополосе в районе села Надежда. Жители рассказали, что были напуганы страшной находкой, которую обнаружили сразу после Хэллоуина. Некоторые сельчане даже уверены, что шакалов могли убить ради проведения обрядов. В администрации села рассказали, что зверей застрелили местные охотники. Правда, зачем животных повесили на деревья, там не знают говорится в сообщении источника в мессенджере МАХ

Пока туши животных остаются в лесу, их так и не убрали, но собираются сделать это в ближайшие сутки. Сельчане же намерены коллективно обратиться в прокуратуру.

Также отмечается, что по данному факту проводится полицейская проверка. Однако официальных комментариев по этому поводу обнародовано не было.