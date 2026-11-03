Прокуратура начала проверку из-за туш шакалов на деревьях в Ставропольском крае

На Ставрополье ситуацией с тушами шакалов на деревьях занялась прокуратура Прокуратура начала проверку из-за туш шакалов на деревьях в Ставропольском крае

Москва3 ноя Вести.Ситуацией с тушами шакалов без шкур, развешенными на деревьях в Ставропольском крае, заинтересовалась природоохранная прокуратура. Начата проверка. Об этом региональный надзорный орган сообщил в мессенджере МАХ.

Прокуратурой края организована проверка по факту обнаружения в Шпаковском округе останков диких животных… в ходе которой будет дана оценка исполнению, в том числе уполномоченными контролирующими органами и должностными лицами, законодательства о животном мире, об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов говорится в сообщении ведомства

Туши обнаружили в лесу возле села Надежда в Шпаковском округе сразу после Хэллоуина. Местные жители предполагают, что животных могли использовать при неких ритуалах, также выдвигалась версия об охотничьем отстреле.