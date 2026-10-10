Москва10 октВести.В Ставропольском крае еноты массово выходят к людям и селятся в населенных пунктах. Однако приближаться к ним может быть опасно для жизни – животные являются переносчиками бешенства. Об этом сообщает Mash.
Чаще всего енотов замечают жители Ставрополя, Железноводска и Кисловодска.
Звери приходят в города в поисках еды и укрытия: их привлекают мусорки, остатки пищи и корм для домашних животных. Из-за вырубки деревьев, застройки и засухи еноты селятся на чердаках, в сараях и под домами… Приближаться к полоскунам не стоит — еноты переносят бешенство, опасное и для людей, и для домашних питомцевговорится в сообщении источника в мессенджере МАХ
Отмечается, что еноты могут довольно быстро привыкнуть к человеку, особенно если их подкармливать.