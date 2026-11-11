Москва11 ноя Вести.Дикие животные могут распространять бешенство на домашних животных. Именно из-за этого в ряде регионов РФ могут возникать вспышки бешенства. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный ветеринарный врач, президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа.

Так, на днях в городском округе Клин Московской области введен карантин по бешенству, очаг был установлен в границах территории одного из домов деревни Сохино.

Срок карантина определяют государственные службы, отметил Середа.

Но трагедии никакой я не вижу. Надо просто соблюдать те меры, которые должны быть - это прежде прививать своих животных от бешенства, и тогда все будут спокойны. Дикие животные. могут укусить домашнее животное, и если то не привито, оно заболевает. Резервуар бешенства – это дикая природа. К сожалению, у нас нет национальной программы по борьбе с бешенством. Возможно, это изменило бы ситуацию сказал он

При этом, отметил Середа, если бы животные были бы привиты, то никакого карантина с бешенством не случится.