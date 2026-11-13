Жителей поселка на Ставрополье третируют дикие свиньи Стадо свиней терроризирует поселок в Ставропольском крае

Москва13 ноя Вести.Поселок в Красногвардейском районе Ставрополья буквально оккупировали свиньи, они нападают на собак и людей, сообщает Mash.

Свиноматка весом 256 кг сколотила ОПГ и терроризирует поселок в Ставропольском крае. Банда разрастается, кошмарит местных и перешла от мелкого грабежа к нападениям пишет паблик

У одного из жителей свиньи съели запасы корма для скота, у другого уничтожили 20 уток. В лесополосе находят мертвых животных – местные подозревают, что их тоже убили хрюшки.

По данным Mash, сначала свиней было 13, а через несколько недель поголовье выросло до 25.

Жители боятся выходить на улицу и выпускать детей гулять. Они уже отправили жалобы в различные службы.