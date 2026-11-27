На трассе "Кавказ" в Дагестане опрокинулся рейсовый автобус Рейсовый автобус из Ростова опрокинулся в Новолакском районе Дагестана

Москва27 ноя Вести.В Новолакском районе Дагестана перевернулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Ростов - Дербент. Пострадали три человека. Об этом сообщило МВД России по Республике Дагестан на платформе MAX.

По предварительным данным, авария произошла на 728 километре трассы "Кавказ" около 4.40 в пятницу, 27 ноября. 32-летний житель Дербента за рулем автобуса не справился с управлением. Машина наехала на бетонные блоки и перевернулась.

27 ноября 2026 года примерно в 04.40 на 728 км ФАД "Кавказ", на территории Новолакского района, 32-летний житель Дербента, управляя рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Ростов - Дербент, не справился с управлением и совершил наезд на бетонные блоки, после чего автобус опрокинулся говорится в публикации

После ДТП три пассажира обратились к врачам за помощью.

Выясняются все обстоятельства случившегося.