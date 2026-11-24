Спортсмен получил травмы на турнире в Тюмени после падения штанги весом 605 кг

На турнире в Тюмени на спортсмена упала штанга весом 605 кг Спортсмен получил травмы на турнире в Тюмени после падения штанги весом 605 кг

Москва24 ноя Вести.На соревнованиях "Кубок Ермака" в Тюмени спортсмен Александр Костянов получил разрыв связок большого пальца правой руки и гематому на груди после того, как на него упала штанга весом 605 кг. Об этом сообщил президент Международной мультиспортивной федерации Андрей Репницын, передает ТАСС.

При этом через два часа после инцидента спортсмен вернулся к выступлениям.

У спортсмена разрыв связок большого пальца правой руки и гематома на груди. Через два часа после падения штанги Александр Костянов вернулся на соревнования приводятся слова Репницына

В СМИ сообщалось, что происшествие произошло на "Кубке Ермака", проходящем 21-22 ноября.

Репницын отметил, что гриф сместился в сторону внутренней части предплечья и выскользнул из руки мужчины.