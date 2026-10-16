Пилот "КАМАЗ-мастер" Ахмедов получил травму спины во время гонки в Калмыкии

Экипаж Ахмедова не сможет продолжить выступление на гонке "Великая степь" Пилот "КАМАЗ-мастер" Ахмедов получил травму спины во время гонки в Калмыкии

Москва16 окт Вести.Пилот "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов получил травму спины во время гонки на соревнованиях по ралли-рейдам "Великая степь" в Калмыкии. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал команды.

Продолжить участие в соревновании экипаж не сможет.

Экипаж Алмаза Ахмедова завершает выступление на бахе сказано в публикации

Гоночный грузовик также получил повреждения. В комментарии Алмаз Ахмедова пояснил, что получил травму, когда грузовик под его управлением на большой скорости влетел в яму.

Гонщика отвезли в больницу и провели обследование.