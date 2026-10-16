Москва16 октВести.Пилот "КАМАЗ-мастер" Алмаз Ахмедов получил травму спины во время гонки на соревнованиях по ралли-рейдам "Великая степь" в Калмыкии. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал команды.
Продолжить участие в соревновании экипаж не сможет.
Экипаж Алмаза Ахмедова завершает выступление на бахесказано в публикации
Гоночный грузовик также получил повреждения. В комментарии Алмаз Ахмедова пояснил, что получил травму, когда грузовик под его управлением на большой скорости влетел в яму.
Гонщика отвезли в больницу и провели обследование.