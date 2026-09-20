Москва20 сен Вести.Фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, избежал перелома руки, сообщил тренер спортсменов Алексей Горшков, его комментарий приводится в MAX-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Во время разминки фигурист Егор Гончаров столкнулся с Кагановской и Некрасовым. Как отметила Крылова, Некрасов повредил руку.

Максим прошел предварительное обследование в клинике, которое показало, что перелома руки нет сказал Горшков

Он добавил, было принято решение не рисковать и пропустить контрольные прокаты. Две недели Максим будет в лангетке.