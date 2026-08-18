Baza: учителя пострадали на учениях в Московской области

На учениях в Подмосковье пострадали четыре педагога Baza: учителя пострадали на учениях в Московской области

Москва18 авг Вести.Четыре педагога пострадали при взрыве шумовой гранаты на учениях в подмосковной школе, пишет Baza.

По данным издания, ЧП произошло в учебном заведении в деревне Серково во время тренировочных занятий. В окно образовательного учреждения бросили страйкбольную гранату.

Снаряд попал в деревянную балку. Щепками от взрыва посекло учителей говорится в публикации

Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. Информации об этом ЧП на официальных ресурсах правоохранительного и спасательного ведомств на данный момент нет.