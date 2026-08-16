Москва16 авгВести.В результате атаки, предпринятой ВСУ минувшей ночью, повреждения получила церковная школа в Чехове в Московской области. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в MAX.
В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшиноуточнил Воробьев
Жертвой ночной атаки БПЛА стал 83-летний житель Раменского муниципального округа. Еще трое мирных жителей пострадали в Подольске.
В Климовске водитель грузового автомобиля получил ранение кисти. В СНТ "Лесной" у мужчины осколочные ранения, у жительницы поселка Железнодорожный - ранение плеча.
В Подольске, Домодедово, Чехове повреждены несколько жилых домов. В Ступино при падении дрона на территории садового товарищества разрушена баня.