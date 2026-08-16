В Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА повреждено здание церковной школы

Воробьев сообщил о повреждении церковной школы при атаке ВСУ на Подмосковье В Подмосковье в результате ночной атаки БПЛА повреждено здание церковной школы

Москва16 авг Вести.В результате атаки, предпринятой ВСУ минувшей ночью, повреждения получила церковная школа в Чехове в Московской области. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в MAX.

В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино уточнил Воробьев

Жертвой ночной атаки БПЛА стал 83-летний житель Раменского муниципального округа. Еще трое мирных жителей пострадали в Подольске.

В Климовске водитель грузового автомобиля получил ранение кисти. В СНТ "Лесной" у мужчины осколочные ранения, у жительницы поселка Железнодорожный - ранение плеча.

В Подольске, Домодедово, Чехове повреждены несколько жилых домов. В Ступино при падении дрона на территории садового товарищества разрушена баня.