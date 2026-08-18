При взрыве шумовой гранаты на учениях в подмосковной школе пострадали учителя

После взрыва шумовой гранаты в подмосковной школе начата проверка При взрыве шумовой гранаты на учениях в подмосковной школе пострадали учителя

Москва18 авг Вести.Несколько педагогов пострадали в результате ЧП в учебном учреждении на территории подмосковного городского округа Щелково, сообщили в прокуратуре Московской области.

Инцидент случился днем во вторник, 18 августа, во время проведения тренировочных учений в школе.

Во время проведения тренировочных учений … в учебном классе сдетонировала шумовая граната. В результате происшествия есть пострадавшие. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь говорится в публикации ведомства в MAX

По факту произошедшего начато проведение проверки.