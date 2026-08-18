Москва18 авгВести.Несколько педагогов пострадали в результате ЧП в учебном учреждении на территории подмосковного городского округа Щелково, сообщили в прокуратуре Московской области.
Инцидент случился днем во вторник, 18 августа, во время проведения тренировочных учений в школе.
Во время проведения тренировочных учений … в учебном классе сдетонировала шумовая граната. В результате происшествия есть пострадавшие. Они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощьговорится в публикации ведомства в MAX
По факту произошедшего начато проведение проверки.