Москва28 апр Вести.На Украине конфисковали имущество бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, лишенного украинского гражданства.

Царев покинул Украину в 2014 году после государственного переворота. Против него заочно были предъявлены обвинения, в том числе в госизмене. В 2025 году глава киевского режима Зеленский лишил Царева гражданства.

Теперь же решением Высшего антикоррупционного суда в доход государства взысканы активы, которыми он владеет опосредованно, через жену и сына. К ним относятся 21 земельный участок, несколько торговых зданий и сооружений в Днепропетровской области, 100% доля в одной компании и транспортное средство, говорится в сообщении Минюста Украины, опубликованном в Telegram-канале.

В 2023 году киевские спецслужбы организовали в Ялте покушение на Царева. Преступник выстрелил в него дважды. Через несколько дней стрелявшего задержали; им оказался местный житель Петр Жицкий, который действовал по заданию украинских кураторов. В 2025 году его приговорили к 24 годам лишения свободы.