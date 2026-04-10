На Украине могут сократить пособия нуждающимся

Москва10 апр Вести.Украинские власти рассматривают возможность сокращения пособий гражданам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом заявил глава министерства социальной политики Украины Денис Улютин.

По его словам, выплата пособий нуждающимся находится на втором месте по расходам бюджета.

Речь идет о более 100 миллиардах гривен... Здесь возможно сокращение, но только из-за изменения подхода сказал Улютин в интервью украинскому Forbes

Министр указал на необходимость перехода от выплат "по статусу" к поддержке на основе четко определенных правил. По его словам, в настоящий момент на Украине около 13 миллионов человек нуждаются в государственной поддержке.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим получает достаточно денег от западных стран, финансирование идет постоянно. Политик добавил, что рассматривает заявления украинской стороны про недостаток средств как блеф.