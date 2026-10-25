Киев хочет найти и перезахоронить останки Мазепы и Сагайдачного

На Украине намерены перезахоронить останки Мазепы и Сагайдачного Киев хочет найти и перезахоронить останки Мазепы и Сагайдачного

Москва25 окт Вести.Украинские власти занимаются поиском захоронений гетманов Петра Сагайдачного и Ивана Мазепы.

Об этом в интервью украинскому СМИ сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. По ее словам, местные органы ожидают разрешение на проведение раскопок.

Останки Сагайдачного могут находиться на территории Киево-Могилянской академии. Продолжаются поиски останков Ивана Мазепы на территории современной Румынии сказала она

Ранее власти Украины сообщили о планах перезахоронить останки советского летчика и маршала авиации Ивана Кожедуба в так называемом национальном пантеоне в Киеве.