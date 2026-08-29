На Украине захотели перенести останки советского летчика из Москвы в Киев Буданов заявил о планах перезахоронить летчика Кожедуба в Киеве

Москва29 авг Вести.Власти Украины хотели бы перезахоронить останки советского летчика и маршала авиации Ивана Кожедуба в так называемом национальном пантеоне в Киеве. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

По словам Буданова, вопрос о том, кого следует захоронить в "пантеоне", обсуждается в украинских властных структурах. В качестве одной из кандидатур участники обсуждения согласовали Кожедуба, который был летчиком в годы Великой Отечественной войны.

Кожедуб. Вот на ком сошлись, что надо, чтобы это был человек еще тех времен, летчик сказал Буданов в интервью украинским СМИ

Сам Буданов предлагал включить в число предполагаемых захоронений советского военачальника Сидора Ковпака, однако эту кандидатуру не поддержали.

Иван Кожедуб — трижды Герой Советского Союза, наиболее результативный летчик-истребитель среди пилотов антигитлеровской коалиции. Согласно открытым данным, за годы войны он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в 120 воздушных боях и сбил 62 самолета противника.

Кожедуб умер 8 августа 1991 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

1 июля Верховная рада Украины проголосовала за создание "национального пантеона". В него, среди прочих исторических деятелей, могут войти лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, националист Симон Петлюра и гетман Павел Скоропадский.

В МИД РФ указывали, что героизация нацизма и переписывание истории угрожают демократическим ценностям и международной стабильности.