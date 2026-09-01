Москва1 сен Вести.Планы руководства Киева по перезахоронению и включению советских героев в один «пантеон» с нацистскими коллаборационистами являются чудовищными, указала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Те люди, которые были героями и остаются героями Красной армии... Что теперь с ними предлагает сделать [глава киевского режима Владимир] Зеленский? Он решает сделать их частью пантеона нацистов. То, что это чудовищно по своей сути — ясно заявила дипломат

Захарова привела в качестве примера заявления Украины о намерении перенести из РФ прах трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Ивана Кожедуба.

О том, что украинские власти хотели бы перезахоронить останки советского летчика в так называемом национальном пантеоне в Киеве ранее сообщал глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

1 июля Верховная рада проголосовала за создание "национального пантеона". В него могут войти лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степан Бандера, гетман Иван Мазепа, националист Симон Петлюра и гетман Павел Скоропадский.