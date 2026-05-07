Свердловчанку осудили на 14 лет за сбыт конфет с наркотиками

На Урале местная жительница распространяла конфеты с наркотиками Свердловчанку осудили на 14 лет за сбыт конфет с наркотиками

Москва7 мая Вести.В Талице Свердловской области местной жительнице вынесен приговор за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подробности сообщает в MAX канал региональной прокуратуры.

По материалам суда, с апреля 2022 по июль 2024 года Жанна Головатая вместе с подельником арендовала квартиру в городе, где выращивала грибы с псилоцином. Мужчина изготавливал шоколадные конфеты с наркотической начинкой, фигурантка принимала заказы, фасовала конфеты и отправляла покупателям через "Почту России".

Всего фигуранты успели сбыть наркотический товар в особо крупном размере пяти покупателям говорится в сообщении

В суде Головатая признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд приговорил ее к 14 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима.