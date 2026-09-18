Под Екатеринбургом на берегу реки нашли скелет пропавшего месяц назад подростка

На Урале нашли скелетированные останки пропавшего подростка Под Екатеринбургом на берегу реки нашли скелет пропавшего месяц назад подростка

Москва18 сен Вести.На берегу реки под Екатеринбургом нашли останки пропавшего подростка, сообщает Е1.ru.

16-летний студент жил в Арамиле и учился на сварщика в Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий.

По словам родственников, накануне исчезновения ничего не предвещало трагедии. Юноша был в хорошем настроении, шутил, ел пиццу вместе с братом. Но в ночь на 5 августа по неизвестным причинам ушел из дома, пока семья спала.

Когда тело нашли, школьника было невозможно узнать.

Мы ждем официальное заключение экспертизы. Пока точно не ясно, что произошло. Там скелет просто, одежда вся выцвела. Опознали по ДНК рассказал брат погибшего

Родные выдвигали версию, что подросток мог попасть в руки мошенников, но она не подтвердилась.

Прощание со студентом проведут в мечети Арамиля 17 сентября.