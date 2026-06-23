Москва23 июнВести.Мужчины разбили стокилограммовый "Горячий камень" из сказки Аркадия Гайдара на Урале. Об этом Baza сообщает в MAX.
По легенде, тот, кто затащит камень на гору и разобьет его, получит молодость и возможность прожить жизнь заново.
Мужчины перемотали валун веревками и прошли с ним около 1,5 км с подъемом в 120 метров. На вершине его раскололи долотомпишет Baza
По данным канала, этот камень был частью туристической локации в "Бажовских местах", поэтому у некоторых пользователей поступок мужчин вызвал возмущение. Туристов обвинили в вандализме.