Стокилограммовый "Горячий камень" из сказки Гайдара разбили на Урале

На Урале разбили возвращающий молодость "Горячий камень" из сказки Гайдара Стокилограммовый "Горячий камень" из сказки Гайдара разбили на Урале

Москва23 июн Вести.Мужчины разбили стокилограммовый "Горячий камень" из сказки Аркадия Гайдара на Урале. Об этом Baza сообщает в MAX.

По легенде, тот, кто затащит камень на гору и разобьет его, получит молодость и возможность прожить жизнь заново.

Мужчины перемотали валун веревками и прошли с ним около 1,5 км с подъемом в 120 метров. На вершине его раскололи долотом пишет Baza

По данным канала, этот камень был частью туристической локации в "Бажовских местах", поэтому у некоторых пользователей поступок мужчин вызвал возмущение. Туристов обвинили в вандализме.