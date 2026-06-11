В Ступине трое парней разбили скульптуру, играя на ней в "Царя горы" В подмосковном Ступине судят трех молодых людей, сломавших статую за 400 тысяч

Москва11 июн Вести.В подмосковном городе Ступино трое мужчин 21-26 лет предстанут перед судом за повреждение уличной скульптуры. Уголовное дело по статье "Вандализм" направили в суд после того, как компания сломала композицию "Собирательница винограда" стоимостью около 400 тысяч рублей. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Московской области на платформе MAX.

Дознавателем Отдела дознания ОМВД РФ по г.о. Ступино завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм". Фигурантами дела стали двое жителей Каширы и москвич в возрасте от 21 до 26 лет говорится в публикации ГУ МВД

По данным правоохранителей, преступление было совершено на улице Первомайской в октябре 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигуранты начали играть в "Царя горы": карабкаться на статую и сталкивать приятелей вниз. Раскачав конструкцию из искусственного камня, они опрокинули ее, и она разлетелась на части.

Всех троих задержали по месту жительства в ходе оперативно-разыскных мероприятий. На время следствия им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ ("Вандализм") уже передано в суд.

В настоящее время новую статую установили на прежнем месте.