В Касимове нашли тех, кто сломал трость у арт-объекта "Хлестаков и городничий" В Касимове нашли вандалов, повредивших арт-объект "Хлестаков и городничий"

Москва5 июл Вести.Правоохранители нашли вандалов, которые повредили арт-объект "Хлестаков и городничий" в Касимове Рязанской области. Об этом рассказал глава округа Иван Бахилов.

Нарушители, сломавшие трость у арт-объекта Хлестакова и Городничего на Третьем луче, установлены… Выражаю искреннюю благодарность сотрудникам МО МВД России "Касимовский" за оперативную работу и содействие в установлении нарушителей написал он в своем Telegram-канале

Бахилов добавил, что бронзовые скульптуры, о которых идет речь, – это не просто украшение города, но еще и память о фильме Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" и выдающихся актерах Анатолии Папанове и Сергее Мигицко. Съемки великой картины проходили в городе в 1977 году.