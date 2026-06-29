Москва29 июн Вести.Одна из панелей стеклянного моста в заповедника Баоцюань в Китае треснула после того, как подросток ударил по ней зонтом, пишет South China Morning Post (SCMP).

Как говорится в публикации, после появления трещины посетители были эвакуированы с объекта. На следующий день представитель комплекса объяснила, что подросток ткнул зонтиком в панель стеклянного моста, в результате чего треснула одна из панелей. По словам представителей туробъекта, в настоящее время идет ремонт.

Как отметило SCMP, инцидент вызвал обеспокоенность общественности по поводу качества конструкции.

Туристический комплекс Большого каньона Баоцюань в провинции Хэнань имеет высшую категорию 5А по национальной системе оценки достопримечательностей в Китае. Расположенный на его территории стеклянный мост был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая стеклянная смотровая площадка в мире.